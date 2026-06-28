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همزمان با برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت، درگاه جامع «قم زائر» با هدف یکپارچهسازی اطلاعرسانی و ارائه خدمات مورد نیاز زائران، در اختیار شرکتکنندگان این مراسم قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول فضای مجازی کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه مراسم تشییع قائد شهید امت، در نشست کمیته فضای مجازی و اطلاعرسانی این مراسم در صداوسیمای مرکز قم گفت: تاکنون ۲۵ کمیته از مجموع ۲۷ کمیته ستاد فعالیت خود را آغاز کردهاند و هماهنگی اطلاعرسانی در فضای مجازی از مهمترین مأموریتهای این کارگروه است.
مجید انگشتباف، افزود: برای تمامی کمیتهها پنل اختصاصی در درگاه «قم زائر» پیشبینی شده تا خدمات و اطلاعات مورد نیاز زائران بهصورت متمرکز و یکپارچه ارائه شود.
وی با اشاره به خدمات این سامانه گفت: اطلاعات مربوط به اسکان رایگان مردمی، مراکز اسکان دستگاههای اجرایی، جانمایی پارکینگها، مسیرهای تردد، محدودیتهای ترافیکی و دیگر خدمات مورد نیاز زائران از طریق این درگاه در دسترس خواهد بود.
مسئول فضای مجازی کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه مراسم تشییع قائد شهید امت با بیان اینکه اطلاعات در حال بارگذاری و تکمیل است، افزود: پس از نهایی شدن، درگاه «قم زائر» در اختیار عموم مردم قرار میگیرد تا زائران بتوانند بهسادگی از خدمات و اطلاعات مورد نیاز مراسم استفاده کنند.
مجید انگشتباف با اشاره به تجربه موفق این سامانه در مناسبتهایی مانند نیمه شعبان و اربعین، ابراز امیدواری کرد این ظرفیت نقش مؤثری در تسهیل خدمترسانی به زائران مراسم تشییع داشته باشد.