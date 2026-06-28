به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، رئیس فدراسیون روئینگ در سفر به شهرستان اشنویه در حاشیه بازدید از سد چپرآباد و ظرفیت‌های این مجموعه برای توسعه ورزش‌های آبی با اشاره به قابلیت‌های این منطقه، آن را یکی از نقاط مستعد کشور برای میزبانی اردوها و تمرینات قهرمانی دانست.

محسن شادی از آمادگی فدراسیون برای راه‌اندازی رشته‌های روئینگ و قایقرانی در شهرستان اشنویه خبر داد و افزود: با همکاری مسئولان محلی، زیرساخت‌های لازم برای توسعه این رشته‌ها فراهم خواهد شد. رئیس فدراسیون روئینگ ، همچنین با اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی جوانان روئینگ جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک در اشنویه اضافه کرد : برگزاری این اردو علاوه بر کمک به آماده‌سازی ملی‌پوشان، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری منطقه و توسعه ورزش‌های آبی در شمال‌غرب کشور خواهد داشت.

فرماندار اشنویه در ادامه توسعه ورزش‌های آبی را عاملی مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی دانست و گفت: راه‌اندازی رشته قایقرانی در شهرستان با همکاری فدراسیون در دستور کار قرار دارد.عبدالسلام مام عزیزی افزود: توسعه ورزش‌های آبی نقش مهمی در رونق گردشگری ورزشی و معرفی هر چه بیشتر ظرفیت‌های طبیعی شهرستان دارد.