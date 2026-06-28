به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی امروز در سفر به تایباد و دیدار با فرماندار این شهرستان گفت: هم اکنون بیش از ۲ هزار واحد مسکونی دیگر نیز برای خانواده‌های واجد شرایط کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان در حال ساخت است که مراحل عمرانی هر یک از آنها متفاوت است.

رضا سلم آبادی افزود: امسال کمک بلاعوض برای ساخت مسکن ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر‌ها سه میلیارد ریال و در روستا‌ها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است و رقم تسهیلات بانکی نیز برای هر واحد مسکونی ۲ میلیارد ریال است.

او با اشاره به این که خودکفا شدن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از مهمترین برنامه‌های پیش روی این نهاد است ادامه داد: ۱۱ هزار فرصت شغلی امسال برای حوزه اشتغال مددجویان واجد شرایط کمیته امداد با ۲۳ هزار میلیارد ریال اعتبار در خراسان رضوی در نظر گرفته شده که رقم اعتباری قابل تغییر است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: پارسال ۲ هزار و ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی در ابعاد مختلف برای خانواده‌های این نهاد در سطح استان ساخته شد که سه و هفت دهم مگاوات تولید انرژی تجدیدپذیر دستاورد آن است.

سلم آبادی افزود: تعداد پرونده‌های در انتظار و پرداخت مستمری از سوی کمیته امداد استان به خانواده‌های متقاضی در خراسان رضوی هم اینک هزار و ۳۰۰ پرونده است که امیدواریم هرچه سریعتر در چرخه حمایت قرار بگیرند.

وی بیان کرد: ۲ هزار حامی در ۱۰ روز نخست محرم امسال به شمار حامیان فرزندان یتیم و محسنین استان افزوده شدند و این خیران خردادماه امسال افزون بر ۵۶۰ میلیارد ریال به حساب فرزندان معنوی خود پرداخت کردند.

او اضافه کرد: طی ۴۰ ماه گذشته حامیان فرزندان یتیم و محسنین کمیته امداد امام خمینی (ره) در خراسان رضوی رتبه نخست کشور را در بخش واریز وجه از آن خود کرده‌اند.

۱۸۵ واحد مسکونی مددجویی تایباد، در حال ساخت

فرماندار تایباد هم در این نشست گفت: هم اینک ۱۸۵ واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد در حال ساخت است.

حسین جمشیدی افزود: ۲۱۷ فرصت شغلی با ۳۴۰ میلیارد ریال اعتبار سال گذشته با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش در این شهرستان ایجاد شد که بیش از ۴۰ درصد مشاغل ایجاد شده در حوزه بانوان است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.