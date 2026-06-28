به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: این جشنواره با رویکرد آموزشی و با هدف ارتقای مهارت‌های قرآنی، ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم و توانمندسازی معنوی خانواده‌های زیرپوشش برگزار می‌شود.

عرب با بیان اینکه هشتمین جشنواره قرآنی «باران وحی» در ۶ گروه سنی از خردسالان تا بزرگسالان و در دو بخش خواهران و برادران برگزار می شود، افزود: برای تسهیل مشارکت حداکثری مددجویان، فرآیند ثبت‌نام و اجرای جشنواره با همکاری مؤسسات قرآنی، همیاران قرآنی، مدیران و مربیان کانون‌های فرهنگی انجام می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه مهلت ثبت‌نام در این جشنواره تا ۱۰ مرداد ماه تعیین شده است، گفت: مددجویان زیرپوشش می‌توانند از اول تیر با مراجعه به سامانه «همگروه» نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

عرب افزود: همزمان با برگزاری این جشنواره، «مدرسه قرآنی باران وحی» نیز در سامانه «همگروه» فعال شده و شرکت‌کنندگان پس از ثبت‌نام می‌ توانند از آموزش‌های مجازی و حضوری اساتید مجرب در رشته‌های آوایی، آیینی، معارفی و هنری بهره‌ مند شوند.

وی با دعوت از تمامی مددجویان واجد شرایط برای حضور در این رویداد قرآنی، ابراز امیدواری کرد: جشنواره «باران وحی» زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های قرآنی، تعمیق معارف دینی و گسترش فرهنگ قرآنی در میان خانواده‌های زیروشش این نهاد باشد.