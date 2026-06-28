مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل از تکمیل بخش‌های مهم راهگذر غرب تا اربعین امسال خبر داد و گفت: پیشرفت طرح های ریلی راهبردی کشور، از جمله چابهار–زاهدان و رشت–آستارا، نیز مطابق برنامه در حال انجام است.

هوشنگ بازوند در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: راهگذر غرب از مرز بازرگان آغاز می‌شود و تا شلمچه امتداد دارد و بخش عمده جابه‌جایی زائران اربعین از این مسیر انجام خواهد شد.

بازوند افزود: محورهای ارومیه–تمرچین، سنندج–مریوان–باشماق، کرمانشاه–خسروی، ایلام–مهران و شلمچه از مهم‌ترین بخش‌های این راهگذر هستند که بسیاری از قطعات آن‌ها طبق وعده داده‌شده تا اربعین تکمیل شده و برخی دیگر نیز در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.

وی درباره راه‌آهن چابهار–زاهدان نیز گفت: این پروژه که بخشی از راهگذر شمال–جنوب است، اکنون به ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. قرار بود ریل‌گذاری تا پایان خرداد به اتمام برسد، اما به دلیل جنگ با تأخیر مواجه شد. امیدواریم تا اواخر تیر یا اوایل مرداد، ۸ درصد باقی‌مانده نیز تکمیل شود تا با پایان ریل‌گذاری، پیشرفت پروژه به ۹۷ درصد برسد و به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری شود.

بازوند درباره راه‌آهن رشت–آستارا نیز گفت: اقدامات مربوط به دریافت وام از دولت روسیه برای اجرای این پروژه انجام شده و بیش از ۹۰ درصد قرارداد اجرایی آن نهایی شده است. همچنین در بخش تملک اراضی، از مجموع ۱۶۲ کیلومتر مسیر، ۱۲۵ کیلومتر تحویل شده و ۳۷ کیلومتر نخست نیز برای آغاز عملیات اجرایی آماده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با اشاره به جذب سرمایه‌گذار در بخش ریلی افزود: برای نخستین بار، در همایش «کریدور ۲۰۲۶» و با حضور رئیس‌جمهور، تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای ۹۱۰ کیلومتر خط ریلی از یونسی در خراسان رضوی تا زاهدان با یک کنسرسیوم بخش خصوصی امضا شد تا زمینه مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های ریلی فراهم شود.

وی همچنین گفت: حدود ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بسته‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری تعریف شده است. نرخ عوارض آزادراه‌ها با نظارت شرکت ساخت و توسعه تعیین می‌شود و درآمد حاصل از عوارض به‌صورت مستقیم در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.