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استان زنجان با بسیج تمامی امکانات، ۱۵ هزار زائر را برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید اعزام میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سخنگوی کمیته اعزام ستاد بزرگداشت وداع و تشییع رهبر شهید در استان زنجان از برنامهریزی برای اعزام ۱۵ هزار زائر برای تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
رجب سودی، سخنگوی کمیته اعزام ستاد بزرگداشت وداع و تشییع رهبر شهید در استان زنجان، افزود: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخی جهان اسلام خواهد بود که در روزهای آتی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این مراسم جلوهای از اقتدار امت اسلامی و ولایتمداری مسلمانان است، افزود: تمامی فرماندهان، دستگاههای اجرایی و عوامل خدمترسان در این رویداد بزرگ نقش میزبانی را بر عهده دارند و مردم عزیز نیز میهمانان امام شهید خواهند بود.
سخنگوی کمیته اعزام ستاد بزرگداشت وداع و تشییع رهبر شهید در استان زنجان با اشاره به برنامههای پیشبینی شده در استان گفت: فعالیتهای ستاد در دو محور اصلی دنبال میشود که نخست ارائه خدمات به زائران استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در مسیرهای مواصلاتی و مواکب بینراهی است.
وی ادامه داد: محور دوم مربوط به اعزام همشهریان و هم استانیهای زنجانی به مراسم وداع و تشییع است که برایناساس برنامهریزی لازم برای اعزام ۱۵ هزار به صورت مختلف برنامهریزی شده است.
سودی از اعزام ۳ هزار و ۵۰۰ با ۱۱۰ اتوبوس به صورت متمرکز خبر داد و گفت: اعزام کاروانهای زنجان از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۱۴ تیرماه آغاز خواهد شد و بازگشت زائران نیز در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه انجام میشود.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم برای حضور در این مراسم افزود: باتوجهبه محدودیت ناوگان حملونقل عمومی و درخواستهای متعدد مشتاقان، تدابیری برای حضور مردم با خودروهای شخصی نیز اندیشیده شده و پیشبینی میشود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از استان به این شیوه در مراسم شرکت کنند.
سخنگوی کمیته اعزام ستاد بزرگداشت وداع و تشییع رهبر شهید در استان زنجان با بیان اینکه اطلاعرسانیهای تکمیلی درباره نحوه ثبتنام و سازماندهی اعزامها انجام خواهد شد، گفت: سامانهها و سازوکارهای لازم برای هماهنگی حضور خودرویی علاقهمندان در حال آمادهسازی است.
وی در پایان از همکاری استاندار زنجان، دستگاههای اجرایی و تمامی عوامل ستاد هماهنگی برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید قدردانی کرد و گفت: همه ظرفیتهای استان برای برگزاری باشکوه این رویداد معنوی و تاریخی بسیج شده است.