دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین منکر، حکومت طاغوت و بزرگ‌ترین معروف، برپایی حکومت حق است، گفت: تداوم انقلاب اسلامی در گرو حضور و مطالبه‌گری مردم و تقویت فرهنگ بی‌تفاوت نبودن در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، حجت‌الاسلام کولیوند دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» اظهار کرد: امام حسین (ع) در مسیر حرکت به کوفه فرمودند که برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده‌اند و این مفهوم صرفاً یک مسئله فردی یا جزئی در فقه نیست، بلکه مبتنی بر فلسفه امامت و مقابله با حکومت کفر و طاغوت است.

وی با حضور در سیمای البرز افزود: از نگاه امام حسین (ع)، بزرگ‌ترین منکر حکومت طاغوت و بزرگ‌ترین معروف حکومت حق است و در نظام اسلامی، دایره امر به معروف و نهی از منکر به نظام‌سازی و اصلاح ساختار‌های اجتماعی و حکمرانی گسترش می‌یابد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز با بیان اینکه پاسداری از انقلاب اسلامی با حضور مردم معنا پیدا می‌کند، گفت: تجمع‌ها و حضور مردمی در صحنه‌های مختلف با هدف ولایتمداری انجام می‌شود و استمرار انقلاب اسلامی نیز بر پایه همین حضور پرشور مردم است.

کولیوند در برنامه زنده امروز البرز ادامه داد: بدون امت و مشارکت مردم، تحقق امر به معروف و نهی از منکر دشوار خواهد شد.گزارش‌های مردمی درباره برخی نارسایی‌ها یا ناحق‌هایی که در دستگاه‌ها مشاهده می‌شود به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال شده و بررسی می‌شود.

وی یکی از رسالت‌های این ستاد را تشخیص و ورود به مسائل و پیگیری مطالبات مردمی دانست و تصریح کرد: گاهی مسئله به صورت ترک فعل در دستگاه‌ها بروز می‌کند؛ مانند بی‌توجهی به تکریم مردم. در این شرایط، نهی از منکر مردم نسبت به مسئولان نیز مصداق پیدا می‌کند و مطالبه‌گری در چارچوب منویات رهبر انقلاب از مصادیق امر به معروف است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز با اشاره به نقش این ستاد در ارتباط میان مردم و مسئولان گفت: ستاد پل ارتباطی میان مردم و مسئولان است و تلاش می‌کند صدای مردم را شنیده و مطالبات آنان را پیگیری کند.

کولیوند همچنین از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی این ستاد خبر داد و افزود: احیای فرهنگ بی‌تفاوت نبودن در جامعه از اهداف مهم ماست؛ فرهنگی که گاه به دلیل برخی سلیقه‌ها و بی‌توجهی‌ها مورد غفلت قرار گرفته است.

وی در گفت‌و‌گو با مجری سیمای البرز ادامه داد: در دستگاه‌های اجرایی علاوه بر بخش حراست، دبیر امر به معروف و نهی از منکر نیز پیش‌بینی شده است. همچنین آموزش‌ها در چند سطح شامل دوره‌های اختصاصی برای کارکنان دستگاه‌ها، آموزش‌های عمومی از طریق رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیمای البرز و برنامه‌های تخصصی برای نخبگان و فعالان اجتماعی ارائه می‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز در پایان با اشاره به فعالیت تشکل‌های مردمی در این حوزه گفت: این تشکل‌ها به صورت مستمر مسائل اجتماعی را رصد کرده و گزارش‌های خود را برای پیگیری به ستاد ارائه می‌کنند تا در مسیر تحقق منویات رهبر انقلاب گام برداشته شود.