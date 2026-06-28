فاطمه عارف‌نژاد، در رثای رهبر شهید انقلاب، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خانم فاطمه عارف‌نژاد، در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای رضوان‌ الله علیه، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام شعری سروده است.

صدا شدی و صدایت هزار واحه سفر کرد

هزار معرکه دید و هزار کوفه خطر کرد

صدا شدی و صدا از گلو بریده برآمد

صدا شدی و صدا در سکوت تیغ اثر کرد

به نیزه تکیه زد از راه‌ مستقیم سخن گفت

سوار باد شد از کوچه‌های فتنه گذر کرد

صدات خیمه‌به‌خیمه، صدات خانه‌به‌خانه

گذشت و سینه‌زنان را برای روضه خبر کرد

صدات ابر شد و بر کویر دغدغه بارید

صدات شعر شد و فتح قله‌های هنر کرد

صدات بیرق هل من معین به بام فلق زد

صدات یک‌تنه شب را به خون کشاند و سحر کرد

صدات در همه‌جا، در تمام پهنۀ تاریخ

درون بتکده‌ها چرخ خورد و کار تبر کرد

به داد کوخ‌نشیان رسید و سنگ بنا شد

بنای کاخ ستم را به لحظه زیر و زبر کرد

و هرکجا که شهیدی… صدات در جریان بود

و هرکجا که یزیدی… صدات سینه سپر کرد

و هرکجا که به بن‌بست خورد راه تکامل

صدات معجزۀ تازه‌ای برای بشر کرد

صدا شدی و صدایت هزار حنجره جوشید

صدا شدی و صدایت هزار واحه سفر کرد