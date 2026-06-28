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مجمع انتخابات ریاست فدراسیون اسکیت که قرار بود ۱۶ تیر برگزار شود به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر فقید انقلاب اسلامی به ۳۱ تیر موکول شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ثبتنام از نامزدهای ریاست فدراسیون اسکیت روزهای ۶ تا ۱۹ اردیبهشت ماه به انجام رسید و تعداد ۷ نفر به نامهای رامین احمدی طباطبایی، مریم بخشی، حسین خیرینیا، صادق ظهیرینسب، محمد عجم خراسانی، بهمن محمدرضایی و علیرضا نصیری برای حضور در این انتخابات نامنویسی کردند.
پس از بررسی سوابق مدیریتی این ۷ نامزد در وزارت ورزش و جوانان، در نهایت سوابق مدیریتی ۶ نامزد به نامهای طباطبایی، بخشی، خیرینیا، عجم خراسانی، محمدرضایی و نصیری تایید شد که برای حضور در انتخابات برای احراز پست ریاست فدراسیون اسکیت باید تایید نهایی نهادهای نظارتی وزارت ورزش را دریافت کنند.
مجمع انتخابات فدراسیون اسکیت پیش از این قرار بود ۱۶ تیر برگزار شود که به دلیل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، زمان برگزاری مجمع از سوی وزارت ورزش تغییر کرد و به ۳۱ تیر موکول شد.
دوره چهار ساله ریاست مجید هنرجو در فدراسیون اسکیت روز ۲ بهمن ۱۴۰۴ به پایان رسید و محمدرضا فضلی در روز ۱۹ بهمن به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد.