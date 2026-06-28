به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،بهمن نوری در این دیدار با تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه، از تلاش‌ها و خدمات مجموعه دستگاه قضایی استان در برقراری عدالت، صیانت از حقوق عامه و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه قدردانی کرد.

وی با تأکید بر نقش مهم و اثرگذار دادگستری در تصمیم‌گیری‌های کلان استان، اظهار داشت: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت اجرایی، زمینه‌ساز تسریع در روند توسعه، رفع موانع سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه انسجام و همدلی میان مدیران دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان است، افزود: با همکاری و هماهنگی همه بخش‌ها می‌توان مسائل و چالش‌های استان را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری و حل‌وفصل کرد.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از رویکرد تعاملی استانداری، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری استان درچارچوب قانون، از برنامه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری سالم، تولید و اشتغال حمایت می‌کند ادامه داد: مجموعه قوه قضائیه آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، در رفع موانع و مشکلات موجود با دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق بیت‌المال، حفظ حقوق شهروندی و رسیدگی دقیق و عادلانه به مطالبات مردم تأکید کرد.