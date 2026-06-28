معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی خطاب به تیم ملی فوتبال ضمن تقدیر از عملکرد آنها در جام جهانی ۲۰۲۶، نوشت: غیرت و پایمردی شما ستودنی بود. با درس از این تجربه و رفع کاستی‌ها، آینده را روشن‌تر خواهیم ساخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در فضای مجازی با بیان اینکه بازیکنان غیرتمند تیم ملی فوتبال؛ گاهی نتیجه، بازتاب شایستگی‌ها نیست، نوشت: شما در سخت‌ترین شرایط، تا آخرین نفس شرافتمندانه دویدید؛ هرچند صعود به مرحله بعد حاصل نشد، اما دلشکسته نباشید.

وی در پایان پیام خود آورده است: غیرت و پایمردی شما ستودنی بود. با درس از این تجربه و رفع کاستی‌ها، آینده را روشن‌تر خواهیم ساخت. خدا قوت.