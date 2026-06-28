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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: مقاومت ۴۷ ساله ایرانیان هر روز بر یاس دشمنان میافزاید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: نقشههای دشمن در طول این سالها نه تنها ایران اسلامی را ساقط نکرده است بلکه ایران را قویتر و متحدتر از گذشته کرده است.
آیت الله عبادی وحشی گری دشمن را نقشه استکبار برای برده گیری و استفاده از منابع دانست و افزود:امروز بر همه مردم مسلمان دنیا واجب است که به پاخیزند و با وحدت مقابل این هرج و مرج، ظلم، ستم و وحشی گریهای استکبار بایستند.