

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: نقشه‌های دشمن در طول این سال‌ها نه تنها ایران اسلامی را ساقط نکرده است بلکه ایران را قوی‌تر و متحد‌تر از گذشته کرده است.

آیت الله عبادی وحشی گری دشمن را نقشه استکبار برای برده گیری و استفاده از منابع دانست و افزود:امروز بر همه مردم مسلمان دنیا واجب است که به پاخیزند و با وحدت مقابل این هرج و مرج، ظلم، ستم و وحشی گری‌های استکبار بایستند.