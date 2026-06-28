به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهرضا در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: مدیران و روسای ادارات باید در مقابل مراجعه کنندگان تواضع داشته و تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهند.

حجت الاسلام حسین طاوسی گفت: مدیران اگر نتوانستند مشکلات مردم را حل کنند باید با برخورد مناسب، مردم را برای حل مشکلشان راهنمایی کنند.

حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان نیز در این جلسه با قدردانی از حضور پرشور و باشعور مردم در ایام محرم، به‌ویژه تاسوعا و عاشورا، گفت: مدیران و روسای ادارات باید به دنبال بیشترین میزان بهره وری و راندمان کاری و افزایش رضایتمندی مردم باشند تا شیرینی خدمت را به مردم بچشانند.

فرماندار شهرضا هم گفت: رویکرد همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید امیدآفرینی با شعار مردم داری، محله محوری و نتیجه گرایی باشد.

فریبرز امیری با اشاره به تشکیل قرارگاه بازرسی در ستاد تنظیم بازار شهرستان، افزود: برای کنترل قیمت‌ها در بازار ۲۱ بازرس از اتاق اصناف مشخص شده‌اند تا با سرکشی به اصناف مختلف، تخلف‌ها و تفاوت قیمت‌ها را بررسی و گزارش کنند.