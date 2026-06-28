پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور عدالت را روح زنده حکمرانی و پایه اعتماد عمومی دانست و با تأکید بر نقش بیبدیل دستگاه قضایی در استقرار قانون، صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد، بر ضرورت تعامل و همافزایی میان دولت و قوه قضائیه برای حل مشکلات کشور و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و شهدای والامقام دستگاه قضایی، عدالت را مهمترین رکن حکمرانی مطلوب و ضامن امنیت، پیشرفت، کرامت انسانی و انسجام اجتماعی برشمرد.
رئیسجمهور در این پیام با تأکید بر اینکه تحقق عدالت در گرو استقرار دادرسی عادلانه و اجرای بیطرفانه قانون است، از قضات، مدیران و کارکنان دستگاه قضایی به عنوان پاسداران حقوق مردم و حافظان اعتماد عمومی یاد کرد.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به تقارن هفته قوه قضائیه با ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، نهضت عاشورا را مکتب جاودانه عدالتخواهی، مبارزه با ظلم و دفاع از کرامت انسانی توصیف و بر نقش راهبردی دستگاه قضایی در تحقق این آرمانها تأکید کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عدالت، روح زنده حکمرانی، ستون استوار اعتماد عمومی و گوهر گرانبهای حیات اجتماعی ملتهاست؛ حقیقتی که در پرتو آن امنیت، پیشرفت، کرامت انسانی و همبستگی ملی معنا مییابد و جامعه مسیر تعالی و شکوفایی را میپیماید.
تحقق این حقیقت والا در عرصه حکمرانی، بیش از هر چیز در گرو عدالت قضایی و بیطرفی در اعمال قانون است. از همین رو، قضاوت عادلانه و پاسداری از قانون جایگاهی ممتاز مییابد و خدمتگزاران عرصه عدالت، نقشی بیبدیل در استحکام بنیانهای اخلاقی، حقوقی و اجتماعی کشور بر عهده دارند.
هفته قوه قضائیه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت این رسالت انسانی و یادآور نام و راه شهید آیتالله بهشتی است؛ بزرگمردی که با مجاهدتهای فکری و عملی خویش و سرانجام با نثار خون پاک خود و جمعی از یاران وفادار امام و انقلاب، میراثی ماندگار در استقرار عدالت، حاکمیت قانون و صیانت از استقلال کشور بر جای گذاشت.
امسال، تقارن هفته قوه قضائیه با ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، اهمیت خاصی به این مناسبت بخشیده است. نهضت عاشورا، مکتب جاودانه علیه بیعدالتی، دفاع از کرامت انسان و ایستادگی در برابر ظلم و فساد است که دستگاه قضایی در مسیر تحقق این آرمانهای بلند، رسالتی بزرگ و تاریخی بر دوش دارد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما نیازمند گسترش عدالت، تحکیم اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است. دادرسی عادلانه، حفظ حقوق شهروندان، مبارزه با فساد، دفاع از حقوق عامه، کاربست رأفت اسلامی و صیانت از آزادیهای مشروع مردم، از مهمترین پایههای حکمرانی مردمی و از مطالبات جدی ملت بزرگ ایران است.
در شرایطی که کشور برای عبور از چالشها و دستیابی به افقهای بلند توسعه، نیازمند درک مشترک، انسجام و همراهی در همه ارکان نظام است، تعامل سازنده و همافزایی میان دولت و قوه قضائیه میتواند زمینهساز گشایشهای مؤثر در حل مشکلات مردم، تسهیل فعالیتهای اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، ارتقای امنیت حقوقی و بهبود فضای کسب وکار باشد. بیتردید، خدمت صادقانه به مردم و رفع مشکلات آنان، فصل مشترک مأموریتهای همه دستگاههای کشور و مهمترین معیار موفقیت در نظام اسلامی است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دستگاه قضایی، بهویژه شهید آیتالله بهشتی و یارانش، هفته قوه قضائیه را به رئیس محترم قوه قضائیه، قضات شریف، مدیران، کارکنان و همه خدمتگزاران خدوم این نهاد سرنوشتساز تبریک میگویم و از تلاشهای ارزشمند آنان در پاسداری از قانون، احقاق حق، استقرار عدالت و دفاع از حقوق مردم قدردانی میکنم.
امیدوارم در پرتو عنایات الهی، رهنمودهای رهبری عالیقدر و با تأسی به سیره نورانی حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شاهد توفیقات روزافزون دستگاه قضایی و ساختن ایرانی آباد، پیشرفته و برخوردار از امنیت، آرامش و انصاف باشیم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران