سرپرست اداره برق گچساران گفت: طرح سامان با هدف پایداری شبکه برق حدفاصل شهر دوگنبدان تا روستاهای باباکلان ، بی بی حکیمه ، دیل و آرو اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی روانگرد افزود: هدف از اجرای طرح سامان شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه، رفع نقص تجهیزات و ارتقای سطح آمادگی تیم‌های فنی برای مواجهه با افزایش مصرف برق در فصل تابستان است.

وی افزود: ابتدا معایب شبکه با دستگاه‌های فنی شناسایی و ثبت و سپس با همکاری گروه‌های عملیاتی عیب‌ها برطرف شد.

روانگرد گفت: کار رفع معایب این شبکه با همکاری ۷ گروه عملیاتی به مدت دو روز انجام شد.