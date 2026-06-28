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سرپرست اداره برق گچساران گفت: طرح سامان با هدف پایداری شبکه برق حدفاصل شهر دوگنبدان تا روستاهای باباکلان ، بی بی حکیمه ، دیل و آرو اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی روانگرد افزود: هدف از اجرای طرح سامان شناسایی نقاط آسیبپذیر شبکه، رفع نقص تجهیزات و ارتقای سطح آمادگی تیمهای فنی برای مواجهه با افزایش مصرف برق در فصل تابستان است.
وی افزود: ابتدا معایب شبکه با دستگاههای فنی شناسایی و ثبت و سپس با همکاری گروههای عملیاتی عیبها برطرف شد.
روانگرد گفت: کار رفع معایب این شبکه با همکاری ۷ گروه عملیاتی به مدت دو روز انجام شد.