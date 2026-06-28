به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری، در مراسم آئین آغاز طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان با قدردانی از استاندار هرمزگان برای اجرای مطالبه دیرینه تردد خودرو‌های مناطق آزاد، گفت: کیش با تکیه بر ظرفیت‌های گردشگری، مالی و فناوری، آماده ورود به دوران پساجنگ و ایفای نقش به عنوان منطقه آزاد نسل هفتم است.

محمد کبیری، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر را گرامی داشت و گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهداست.

او با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، از تلاش‌های مجموعه دستگاه قضایی در برقراری عدالت و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

محمد کبیری با اشاره به اجرایی شدن امکان تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سطح استان هرمزگان، افزود: امروز با حمایت استاندار هرمزگان و همراهی اعضای شورای تأمین استان، آرزوی بیست‌ساله مردم محقق و یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی مناطق آزاد کیش و قشم به نتیجه رسید.

او با قدردانی از مدیرعامل منطقه آزاد قشم، افزود: مناطق آزاد کیش و قشم به عنوان دو بازوی اصلی توسعه استان هرمزگان، می‌توانند در سطح ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در دوران پساجنگ، نقش‌آفرینی مؤثری برای اقتصاد ایران داشته باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تشریح عملکرد چند ماه گذشته منطقه آزاد کیش، گفت: پیش از آغاز فعالیت مدیریت جدید، برنامه‌ریزی مناسبی برای تحقق چشم‌انداز کیش ۱۴۱۴ انجام شده بود و توسعه زیرساخت‌ها با هدف حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و پایدار آغاز شده بود.

او افزود: در این مدت، آمار سرمایه‌گذاری در کیش بیش از هفت برابر مدت مشابه افزایش یافت و آمارهای جدیدی در حوزه گردشگری در زمستان ۱۴۰۳، بهار و تابستان ۱۴۰۴ ثبت شد، برای اولین بار، حدنصاب ۱۵۲ پرواز در یک روز با همکاری بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش به ثبت رسید.

محمد کبیری افزود: پس از سال‌ها، بیمارستان کیش موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شد و با همکاری دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور، بیش از ۳۳ پرونده سرمایه‌گذاری راکد بررسی شد و ۱۸ طرح با سابقه‌ای بیش از ۴۱۰ سال توقف، دوباره وارد چرخه سرمایه‌گذاری شدند.

او گفت: ناترازی آب و برق در جزیره به صفر رسید و این موفقیت با لطف خداوند و همکاری بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی بوده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به آثار اقتصادی جنگ تحمیلی سوم، افزود: اگرچه کیش از نظر خسارت‌های فیزیکی کمتر آسیب دید، اما اقتصاد گردشگری کیش در چهار ماه گذشته خسارت سنگینی متحمل شد و اکنون حمایت دولت برای جبران این آسیب‌ها ضروری است.

او از استاندار هرمزگان خواست با استفاده از اختیارات تفویض‌شده دولت، از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، کارگران و کسب‌وکار‌هایی که در دوران جنگ در کنار کیش ماندند، حمایت ویژه شود.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش، تأکید کرد: انتظار داریم در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، تسهیل امور گمرکی و پرداخت تسهیلات بانکی، حمایت‌های لازم انجام شود تا فعالان اقتصادی بتوانند خسارت‌های ناشی از جنگ را جبران کنند.

کبیری، افزود: کیش ظرفیت آن را دارد که در دوران پساجنگ، به قطب گردشگری، خدمات مالی و فناوری کشور تبدیل شود و به عنوان یک منطقه آزاد نسل هفتم، نقش راهبردی خود را در اقتصاد ملی ایفا کند؛ اما تحقق این هدف نیازمند همدلی، همراهی و حمایت بخش خصوصی، مسئولان استانی و مدیران ملی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با قدردانی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای تأمین و استاندار هرمزگان، گفت: از امروز مردم کیش و قشم می‌توانند بر اساس سازوکار اعلام‌شده در استان تردد کنند، اقدامی که تحقق عدالت اجتماعی است.

او افزود: اجرای این طرح، هم امکان بهره‌مندی مردم استان از خودرو‌های باکیفیت مناطق آزاد را فراهم می‌کند و هم رفت‌وآمد آسان‌تر ساکنان کیش و قشم را در استان ممکن می‌سازد و فرصت‌های جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

محمد کبیری از رئیس کل دادگستری هرمزگان برای راه‌اندازی دادگاه الکترونیک در کیش قدردانی کرد و گفت: این طرح، گامی مهم در تسهیل خدمات قضایی به مردم و فعالان اقتصادی است و می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق در کشور توسعه یابد.

او با قدردانی از نیرو‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و دستگاه‌هایی به دلیل تلاش برای امنیت کیش در روز‌های جنگ تحمیلی سوم، گفت: اگر ایثار و تلاش این عزیزان نبود، کیش با آسیب‌های بیشتری روبه‌رو می‌شد و امروز با افتخار دست همه حافظان امنیت و اقتدار ایران اسلامی را می‌فشاریم.