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بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب موجب وارد شدن خسارت قابل توجه به شهرستان مشگین شهر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی بخشی فرماندار مشگینشهر گفت: بارندگی شدید سبب آبگرفتگی در برخی معابر شهری و ورود آب به حدود ۲۰۰ منزل و مغازه در مرکز شهرستان شد و بلافاصه با حضور نیروهای مدیریت بحران و دستگاههای مرتبط، به تخلیه آب و عادیسازی شرایط اقدام شد.
وی اظهار کرد: بارندگی شدید، شامگاه گذشته رخ داد و بلافاصله ستاد مدیریت بحران شهرستان فعال شد و به اتفاق نیروهای شرکت آب و فاضلاب، جمعیت هلال احمر و شهرداری در محلهای ورود آب به منازل و واحدهای تجاری حضور یافتیم و مدیریت شرایط تا پاسی از شب به علت ادامه بارندگی ها ادامه داشت.
وی درباره نحوه جبران خسارت وارده به شهروندان در بارندگی و آبگرفتگی اخیر، گفت: به شهروندان اعلام کرده ایم که هر کس خسارتی متحمل شده است، از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به برآورد خسارت ها اقدام کند و هزینه های تایید شده از ناحیه بیمه همگانی پرداخت خواهد شد.