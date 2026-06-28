وی اظهار کرد: بارندگی شدید، شامگاه گذشته رخ داد و بلافاصله ستاد مدیریت بحران شهرستان فعال شد و به اتفاق نیروهای شرکت آب و فاضلاب، جمعیت هلال احمر و شهرداری در محل‌های ورود آب به منازل و واحدهای تجاری حضور یافتیم و مدیریت شرایط تا پاسی از شب به علت ادامه بارندگی ها ادامه داشت.

وی درباره نحوه جبران خسارت وارده به شهروندان در بارندگی و آبگرفتگی اخیر، گفت: به شهروندان اعلام کرده ایم که هر کس خسارتی متحمل شده است، از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به برآورد خسارت ها اقدام کند و هزینه های تایید شده از ناحیه بیمه همگانی پرداخت خواهد شد.