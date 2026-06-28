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تا پایان هفته جاری، هوای خوزستان پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی پایدارتا پایان هفته میباشد.
محمد سبزه زاری افزود: در این ایام بویژه طی دوشنبه و سهشنبه در ساعات بعد از ظهر سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط گاهی همراه با تندبادهای لحظهای پیش بینی میشود، لذا احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز در این مناطق وجود دارد.
وی ادامه داد: تا روز سهشنبه تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود و سپس تا پایان هفته روند افزایش دما مورد انتظار است. شمال خلیج فارس از اواسط روز دوشنبه تا اواخر روز سهشنبه مواج است.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۶.۷ و ایذه با دمای ۲۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۵.۹ و ۲۷.۱ درجه سانتیگراد ثبت شده است.