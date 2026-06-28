معاون حقوقی و امور مجلس رسانه ملی در پیامی از مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی برای پیگیری مطالبات مردم و انعکاس فعالیت وکلای ملت در رسانه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در پیام احمد حیدری خطاب به مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی آمده است: تلاش برای افزایش سطح تعامل بین بخشی و همکاری‌های نزدیک درون سازمانی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در تحقق اهداف، اجرای بهینه ماموریت‌ها و برنامه‌های تدوین شده است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: نظر به دریافت بازخورد مناسب از عملکرد مطلوب آن مرکز در بسترسازی و دعوت از نمایندگان محترم مجلس به شبکه استانی، پیگیری مطالبات مردم، انعکاس فعالیت وکلای ملت به ویژه تعامل و همکاری مناسب در ایام جنگ تحمیلی سوم با معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان مراتب قدردانی خود را از تدابیر و برنامه ریزی‌های صورت گرفته در این خصوص اعلام می‌کند.