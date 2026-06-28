نام نویسی کتاب‌های درسی دانش آموزان پایه‌های ورودی اول دبستان، هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم در هرمزگان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی آموزش وپرورش هرمزگان گفت: نام نویسی تا ۳۱ شهریور ادامه دارد و مدارس باید نام دانش آموزان را پیش از نام نویسی کتاب، در سامانه سیدا ثبت کنند.

حسن جراره افزود: دانش آموزان برای نام نویسی می‌توانند به سامانه‌های فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی texbook.ir و my.medu.ir مراجعه کنند.

وی گفت: تاکنون ۳۴۲ هزار دانش آموز برای دریافت کتاب‌های درسی میان پایه نام نویسی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: ثبت ۸۲ درصدی کتاب‌های درسی در هرمزگان

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: قیمت پشت جلد کتاب تعیین کننده است و والدین از پرداخت هزینه اضافی خودداری کنند.

در سال تحصیلی جدید ۴۴۵ هزار دانش آموز در حدود سه هزار و ۹۰۰ مدرسه استان تحصیل می‌کنند.