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نام نویسی کتابهای درسی دانش آموزان پایههای ورودی اول دبستان، هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم در هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع انسانی آموزش وپرورش هرمزگان گفت: نام نویسی تا ۳۱ شهریور ادامه دارد و مدارس باید نام دانش آموزان را پیش از نام نویسی کتاب، در سامانه سیدا ثبت کنند.
حسن جراره افزود: دانش آموزان برای نام نویسی میتوانند به سامانههای فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی texbook.ir و my.medu.ir مراجعه کنند.
وی گفت: تاکنون ۳۴۲ هزار دانش آموز برای دریافت کتابهای درسی میان پایه نام نویسی کردهاند.
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معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: قیمت پشت جلد کتاب تعیین کننده است و والدین از پرداخت هزینه اضافی خودداری کنند.
در سال تحصیلی جدید ۴۴۵ هزار دانش آموز در حدود سه هزار و ۹۰۰ مدرسه استان تحصیل میکنند.