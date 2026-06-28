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منطقه آزاد ارس و راه آهن برای تبدیل جلفا به قطب ترانزیتی و لجستیکی تفاهم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان منطقه آزاد ارس و راهآهن جمهوری اسلامی ایران با امضای تفاهمنامهای راهبردی، توسعه زیرساختهای ریلی، نوسازی ناوگان، تجهیز ایستگاه بینالمللی جلفا، ایجاد باراندازها و مراکز لجستیکی و افزایش سهم حمل ونقل ریلی در کریدورهای بینالمللی را در دستور کار مشترک قرار دادند؛ تفاهمی که میتواند جایگاه منطقه آزاد ارس را به عنوان قطب ترانزیتی و باراندازی بینالمللی بیش از پیش تقویت کند.
این تفاهمنامه با توجه به موقعیت راهبردی ایستگاه بین المللی راه آهن جلفا در تقاطع کریدورهای ریلی منطقه ای و جهانی و با هدف توسعه پایدار، افزایش بهره وری اقتصادی، ارتقای ظرفیت های حمل ونقل ریلی و ایفای نقش مؤثرتر جمهوری اسلامی ایران در کریدورهای بین المللی شمال–جنوب و شرق–غرب منعقد شده است.
بر اساس این تفاهمنامه دو طرف برای توسعه و بازسازی ناوگان ریلی فعال محور جلفا با هدف افزایش ظرفیت حمل مسافر، حمل بار، توسعه ترانزیت، صادرات و ایجاد مسیرهای جدید حمل ونقل ریلی همکاری خواهند کرد.
همچنین تجهیز، نوسازی و توسعه ایستگاه بینالمللی راهآهن جلفا با رویکرد هوشمندسازی، ایجاد پایانه های مدرن باراندازی، مراکز لجستیکی و توسعه خدمات ترکیبی ریلی ـ جاده ای از دیگر محورهای این همکاری مشترک است.
در چارچوب این تفاهمنامه ایجاد و تقویت زیرساختهای پشتیبان برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت کریدورهای بینالمللی حمل ونقل، دیجیتالی سازی و هوشمندسازی فرآیندهای بارگیری، تخلیه و مدیریت ترافیک ریلی در محدوده ایستگاه جلفا نیز در دستور کار قرار گرفته است.
افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی مسافر و حمل بار و ترانزیت کالا از طریق منطقه آزاد ارس به مقاصد داخلی و خارجی از دیگر اهداف این تفاهمنامه است که می تواند ضمن کاهش هزینه های حمل ونقل، نقش منطقه آزاد ارس را در زنجیره لجستیک و تجارت بین المللی بیش از گذشته تقویت کند.
همچنین دو طرف توافق کردند با بررسی راهکارهای قانونی، نسبت به معبرگشایی اراضی محدوده راهآهن، تسهیل تردد، ساماندهی اراضی و امکانسنجی احداث خطوط فرعی ریلی اقدام کنند تا زمینه توسعه زیرساخت های حمل ونقل و افزایش ظرفیت عملیاتی ایستگاه بین المللی جلفا فراهم شود.
با اجرای مفاد این تفاهم نامه، زمینه نوسازی ناوگان ریلی، توسعه زیرساخت های لجستیکی، ارتقای خدمات حمل ونقل ترکیبی، افزایش بهره وری اقتصادی و تقویت جایگاه منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از مهم ترین مراکز ترانزیتی، لجستیکی و باراندازی بین المللی کشور فراهم خواهد شد.