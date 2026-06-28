نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری در دوره آموزشی طب رزم و اطفای حریق مهارت‌های تخصصی را فرا گرفتند.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت:‌این دوره به منظور ارتقای سطح آمادگی، افزایش دانش تخصصی و توانمندسازی کارکنان در مواجهه با شرایط اضطراری برگزار شد.

بیژن طاهری افزود: در این دوره آموزشی، کارکنان جمعیت هلال‌احمر استان با مباحث تخصصی طب رزم، اصول امدادرسانی در شرایط بحرانی، مدیریت مصدومان، آشنایی با انواع حریق، روش‌های پیشگیری از آتش‌سوزی و شیوه صحیح استفاده از تجهیزات اطفای حریق آشنا شدند.

به گفته وی شرکت‌کنندگان از آموزش‌های تئوری، عملی و تمرین‌های میدانی بهره‌مند شدند.