مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان‌شمالی گفت: تا روز گذشته، خرید تضمینی ۳۴ هزار و ۶۷۳ تُن گندم از کشاورزان استان به ارزش ۱۷ هزار و ۶۷ میلیارد ریال انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نعمان یزدانی گفت: میزان خرید تضمینی گندم در استان نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۹ درصد رشد داشته است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل خرید گندم، ۱۸۰ هزار تن گندم در استان به سیلو‌ها تحویل داده شود.

وی گفت: فرایند خرید تضمینی گندم در استان تا اواخر شهریور و در صورت لزوم تا اواسط مهرماه نیز ادامه خواهد یافت.