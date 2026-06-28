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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسانشمالی گفت: تا روز گذشته، خرید تضمینی ۳۴ هزار و ۶۷۳ تُن گندم از کشاورزان استان به ارزش ۱۷ هزار و ۶۷ میلیارد ریال انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نعمان یزدانی گفت: میزان خرید تضمینی گندم در استان نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۹ درصد رشد داشته است.
وی افزود: پیشبینی میشود تا پایان فصل خرید گندم، ۱۸۰ هزار تن گندم در استان به سیلوها تحویل داده شود.
وی گفت: فرایند خرید تضمینی گندم در استان تا اواخر شهریور و در صورت لزوم تا اواسط مهرماه نیز ادامه خواهد یافت.