به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح روکش آسفالت و بهسازی محور سه‌راهی شهید زارع – فردوس به طول ۷.۵ کیلومتر گفت: این طرح با هدف افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای و بهبود وضعیت راه در یکی از محور‌های مهم استان آغاز شده است.

جلال زاده با اشاره به اهمیت راهبردی این محور گفت: محور سه راهی شهید زارع – فردوس به دلیل قرارگیری در مسیر ارتباطی شهرستان فردوس با شبکه راه‌های اصلی استان و همچنین نقش مؤثر آن در جابه‌جایی مسافران، حمل کالا و به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری از محور‌های پرتردد و دارای اهمیت ویژه در خراسان جنوبی محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: در سال‌های اخیر به دلیل حجم بالای تردد وسایل نقلیه و تأثیر شرایط اقلیمی منطقه، بخش‌هایی از رویه آسفالت این محور دچار فرسودگی شده بود که اجرای عملیات روکش آسفالت و بهسازی این محور در دستور کار قرار گرفت.

جلال‌زاده افزود: بهسازی و نگهداری مستمر محور‌های مواصلاتی، یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای کاهش سوانح رانندگی، افزایش سطح خدمت راه‌ها و ارتقای رضایتمندی مردم است و اجرای این طرح نیز در این خصوص دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های نگهداری راه‌ها در سطح استان افزود: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تأمین اعتبارات لازم، اجرای پروژه‌های بهسازی، روکش آسفالت و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی را به‌صورت مستمر در دستور کار دارد تا زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و کاربران جاده‌ای فراهم شود.