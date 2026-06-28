دادستان مهریز: با هرگونه تولید، عرضه و توزیع نهال خارج از ضوابط قانونی، برخوردی قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با هفته قوه قضائیه و در دیدار مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهریز با دهقان دادستان شهرستان، موضوع ساماندهی نهالستان‌های غیرمجاز و دامداری‌های مزاحم شهری به عنوان یکی از اولویت‌های مهم شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان تأکید شد.

دادستان مهریز با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت تولیدات کشاورزی و حفظ حقوق عمومی، نسبت به فعالیت نهالستان‌های غیرمجاز هشدار داد و اظهار داشت با هرگونه تولید، عرضه و توزیع نهال خارج از ضوابط قانونی، برخوردی قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

دهقان ساماندهی دامداری‌های مزاحم شهری را از مطالبات مهم شهرستان دانست و تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اقدامات قانونی لازم برای رفع مزاحمت‌ها و برخورد با واحد‌های متخلف در دستور کار قرار دارد.

وی با اعلام حمایت کامل دستگاه قضایی از اقدامات قانونی مدیریت جهاد کشاورزی، بر تداوم هماهنگی و همکاری میان دو دستگاه در راستای حفظ امنیت تولید، صیانت از اراضی کشاورزی و تأمین حقوق عامه تأکید کرد.