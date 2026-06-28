رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از زنده‌گیری و انتقال یک قلاده خرس قهوه‌ای زخمی از شهرستان آمل به مرکز درمان و تیمار حیات‌وحش پناهگاه سمسکنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از زنده‌گیری و انتقال یک قلاده خرس قهوه‌ای زخمی به مرکز درمان و تیمار حیات‌وحش در پناهگاه حیات‌وحش سمسکنده خبر داد.

علیرضا ابراهیمی گفت: صبح سه‌شنبه سوم تیرماه ۱۴۰۵، پس از گزارش محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل مبنی بر مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در حریم باغ‌های روستای هاره که به دلیل شدت جراحات قادر به حرکت نبود، تیم تخصصی متشکل از دامپزشک معتمد، کارشناسان حیات‌وحش و نیرو‌های اجرایی محیط زیست در کوتاه‌ترین زمان به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی وضعیت حیوان، عملیات زنده‌گیری با استفاده از اسلحه بیهوشی و تحت نظارت مستقیم دامپزشک انجام شد و خرس پس از بیهوشی ایمن، بدون وارد شدن آسیب بیشتر، به مرکز درمان و تیمار حیات‌وحش پناهگاه سمسکنده منتقل شد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش مازندران با اشاره به نتایج معاینات اولیه اظهار داشت: این خرس نر حدود ۱۰ سال سن دارد و بر اثر اصابت گلوله به ناحیه تحتانی ستون فقرات، توانایی حرکت هر دو پای عقب خود را از دست داده است.

ابراهیمی ادامه داد: این حیوان پس از انتقال، در بخش قرنطینه مرکز تیمار حیات‌وحش تحت مراقبت تیم دامپزشکی و کارشناسان قرار گرفت و بر اساس ارزیابی‌های اولیه، وضعیت هوشیاری، تغذیه و دفع آن مطلوب گزارش شده و روند درمان و مراقبت‌های تخصصی همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران همه اقدامات لازم برای درمان و مراقبت از این خرس را انجام خواهد داد و همزمان، شناسایی عامل یا عاملان تیراندازی و بررسی ابعاد این حادثه از طریق مراجع قانونی با جدیت در دستور کار قرار دارد.