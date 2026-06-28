به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ محمدجواد کولیوند با اشاره به آغاز برنامه های تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای از روز دوازدهم تا هجدهم تیر ماه در تهران ، قم ، نجف ، کربلات و مشهد گفت : با توجه به سفر شرکت کنندگان در این آئین ها و گذر آنها از استان سمنان شرایط اسکان موقت و چند روزه و نیز استقرار موکب ها در این مسیر فراهم شده است .

وی افزود: ۲۴ کمیته برای برنامه ریزی و هماهنگی خدمات رسانی به زائران تشکیل شده و در هر شهرستان ، امام جمعه، فرماندار، شهردار و فرمانده سپاه به این منظور مسئولیت دارند.

استاندار سمنان با بیان اینکه برای شرکت ۱۸ هزار نفر از این استان در مراسم بدرقه و تشییع پیکر قائد شهید امت در تهران در بازه زمانی در سه روزه برنامه ریزی شده است گفت : علاوه بر اعزام کاروان ها با اتوبوس پیش بینی شده زائران خود را با بیش از ۷۰ هزار خودروی شخصی به تهران برسانند.