مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه: در حال حاضر، ۶۰ مرکز خرید دولتی و خصوصی برای خرید گندم تضمینی آماده‌سازی شده و در مناطقی که ظرفیت بخش دولتی و خصوصی کافی نباشد از ظرفیت مراکز تعاون روستایی نیز استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی ملکشاهی گفت: امسال به دلیل پوشش مناسب بارندگی، فصل برداشت و به تبع آن خرید تضمینی گندم با اندکی تأخیر نسبت به سال‌های گذشته شروع شده است.

وی همچنین با اشاره به شرایط مناسب بارندگی‌های سال زراعی جاری پیش‌بینی کرد بیش از ۷۰۰ هزار تُن محصول در قالب خرید تضمینی از گندمکاران استان خریداری شود.

ملکشاهی اضافه کرد: بر اساس اعلام دولت خدمتگزار و مسئولان وزارت جهادکشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه اکنون ذخایر گندم و آرد استان از وضعیت مطلوب برخوردار است، گفت: با افزایش سهمیه آرد نانوایی‌ها از خرداد و اختصاص آن در قالب بسته جبرانی، شاهد آرامش و ثبات در بازار آرد و نان استان هستیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه همچنین بیان کرد: برنامه هوشمندسازی توزیع آرد در مناطق روستایی و عشایری نیز در دستور کار قرار دارد تا پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و اجرای این برنامه در سطح ملی، در استان کرمانشاه نیز عملیاتی شود.