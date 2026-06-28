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دوره آموزشی «اقلیم شعر» از ۳۱ تیر تا ۲ مرداد به میزبانی زنجان برگزار میشود؛ شاعران جوان تا ۲۷ تیرماه فرصت دارند برای شرکت در این دوره ثبتنام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ خانه کتاب و ادبیات ایران با انتشار فراخوانی، از برگزاری دوره آموزشی «اقلیم شعر» با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی جوان به میزبانی شهر زنجان خبر داد.
این دوره آموزشی که ویژه شاعران ۱۸ تا ۴۰ سال طراحی شده است، با حضور برگزیدگان ۱۶ استان کشور شامل زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، تهران، قزوین، کردستان، همدان و قم برگزار خواهد شد.
دوره آموزشی «اقلیم شعر» از ۳۱ تیر تا ۲ مردادماه ۱۴۰۵ در زنجان برپا میشود.
شاعران جوان علاقهمند به شرکت در این دوره، حداکثر تا پایان روز شنبه ۲۷ تیرماه فرصت دارند نسبت به ثبتنام و ارسال نمونه آثار خود اقدام کنند.
متقاضیان برای ثبتنام میتوانند به نشانی اینترنتی https://survey.porsline.ir/s/M۰V۴۹zRF مراجعه کنند.
همچنین شماره تلفن ۰۲۱-۹۱۰۰۶۳۶۳ (داخلی ۸۰۲) جهت پاسخگویی به سوالات و ارائه اطلاعات تکمیلی در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.