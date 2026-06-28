به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سارا رمضانی در رثای رهبر شهید انقلاب، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام شعری سروده است.

▪️آقای روضه‌دار کجایی؟ محرم است

بعد از تو خاک میهنمان غرق ماتم است

▪️ایران حسینیه‌ست پس از پر گشودنت

هر کوچه را که می‌نگری رزم پرچم است

▪️بیعت نکرده‌ایم دمی با یزیدیان

در کارزار، پاسخ ما مشت محکم است

▪️بعد از تو خاک بر سر دنیا، امام ما

بعد از عروج سرخ تو عالَم پر از غم است

▪️بیش از همیشه یاد تو افتاده این دلم

این روزها که روضه برایم مجسم است

▪️ نزدیک می‌شود غم تشییع پیکرت

از دوری‌ تو جان بدهم باز هم کم است