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سارا رمضانی در رثای رهبر شهید انقلاب، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سارا رمضانی در رثای رهبر شهید انقلاب، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام شعری سروده است.
▪️آقای روضهدار کجایی؟ محرم است
بعد از تو خاک میهنمان غرق ماتم است
▪️ایران حسینیهست پس از پر گشودنت
هر کوچه را که مینگری رزم پرچم است
▪️بیعت نکردهایم دمی با یزیدیان
در کارزار، پاسخ ما مشت محکم است
▪️بعد از تو خاک بر سر دنیا، امام ما
بعد از عروج سرخ تو عالَم پر از غم است
▪️بیش از همیشه یاد تو افتاده این دلم
این روزها که روضه برایم مجسم است
▪️ نزدیک میشود غم تشییع پیکرت
از دوری تو جان بدهم باز هم کم است