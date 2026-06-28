تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی، ارائه خدمات رایگان مشاوره شغلی و ارتقای توان اشتغال‌پذیری نوجوانان و جوانان به امضا رسید.

گسترش همکاری میان ستاد هماهنگی مساجد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گسترش همکاری میان ستاد هماهنگی مساجد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گسترش همکاری میان ستاد هماهنگی مساجد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با اجرای طرح ملی «مسجد، کانون نشاط» ویژه اوقات فراغت تابستان؛ تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی، ارائه خدمات رایگان مشاوره شغلی و ارتقای توان اشتغال‌پذیری نوجوانان و جوانان امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سراسر کشور به پایگاه‌های مهارت‌آموزی و هدایت شغلی نوجوانان و جوانان تبدیل خواهند شد و علاقه‌مندان می‌توانند با بهره‌مندی از برنامه‌های اوقات فراغت، از خدمات رایگان مشاوره شغلی با همکاری کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور استفاده کنند.

این مشاوره‌ها با هدف شناسایی استعدادها، هدایت شغلی، انتخاب مسیر مناسب مهارت‌آموزی و آشنایی با فرصت‌های بازار کار ارائه خواهد شد.

همچنین، با بهره‌گیری از ظرفیت گسترده کانون‌های مساجد و توان تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار در رشته‌های پرمخاطب در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و در صورت نیاز به‌صورت سیار در مساجد و مدارس برگزار می‌شود و فراگیران پس از موفقیت در آزمون‌های استاندارد، گواهینامه معتبر مهارتی دریافت خواهند کرد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، کانون‌های مساجد مسئولیت اطلاع‌رسانی، جذب و ثبت‌نام اولیه متقاضیان و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای دوره‌ها را بر عهده دارند و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز خدمات آموزشی، آزمون‌های پایان دوره، صدور گواهینامه‌های معتبر و ارائه خدمات مشاوره شغلی را عهده‌دار خواهد بود.

همچنین با تشکیل کمیته‌های مشترک استانی، نیاز‌های آموزشی مناطق مختلف شناسایی و دوره‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر منطقه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. توسعه الگوی «هر مسجد، یک پایگاه مهارت‌آموزی محله» نیز از مهم‌ترین محور‌های این همکاری مشترک است.

این تفاهم‌نامه زمینه بهره‌مندی هزاران نوجوان و جوان عضو کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و مهارتی را در تابستان امسال فراهم می‌کند و گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی سرمایه انسانی، افزایش اشتغال‌پذیری و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در بستر مسجد خواهد بود.