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امام جمعه اهل سنت کیش: تردد خودروهای مناطق آزاد در هرمزگان، تحقق یکی از مطالبات دیرینه مردم مناطق آزاد کیش و قشم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس، با قدردانی از مسئولان برای برقراری پروازها در فرودگاه بینالمللی کیش و اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در حوزه استان هرمزگان، گفت: این اقدامات گامی مهم در رونق اقتصادی، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت ارتباط کیش با شهرهای استان هرمزگان است.
او با اشاره به آیه قرآن کریم إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا افزود: امروز پس از ماهها محدودیت و شرایط دشوار، فرودگاه بینالمللی کیش بار دیگر پذیرای مسافران هوایی است و این خبر، نویدبخش روزهای بهتر برای کیش، مردم و فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش است.
امام جمعه اهل سنت کیش، باقدردانی از مسئولان کشوری و سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: مردم کیش قدردان تلاشهای مدیرعامل منطقه آزاد کیش هستند، زیرا برقراری پروازها در فرودگاه کیش، به معنای بازگشت رونق به اقتصاد منطقه آزاد کیش است.
شیخ یعقوب شمس، گفت: هر پروازی که در فرودگاه کیش به زمین مینشیند، میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش فعالیتهای تجاری و ایجاد امید بیشتر در بین مردم منطقه آزاد کیش باشد.
او با اشاره به اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در حوزه استانی، گفت: امروز برای مردم کیش، روزی امیدبخش و خوشحالکننده است؛ زیرا این موضوع سالها از مهمترین دغدغهها و مطالبات مردم، فعالان اقتصادی و ساکنان کیش بود و اکنون محقق شده است.
امام جمعه اهل سنت کیش، تصریح کرد: اگرچه کیش از نظر جغرافیایی به بندرعباس اتصال راه زمینی ندارد، اما از نظر اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی، پیوندی عمیق با مردم استان هرمزگان دارد و بسیاری از خانوادهها، بازرگانان، سرمایهگذاران و ساکنان کیش همواره خواستار فراهم شدن امکان تردد خودروهای پلاک کیش در حوزه استان بودهاند تا بخشی از مشکلات و محدودیتهای موجود برطرف شود.
شیخ یعقوب شمس، خاطرنشان کرد: این مطالبه بارها در دیدارها، جلسات و خطبههای نماز جمعه با مسئولان مطرح شد، زیرا آن خواستهای منطقی و برخاسته از نیاز واقعی مردم بوده است.
او از استاندار هرمزگان، مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد کیش و قشم، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و دستگاههایی که در تحقق این مطالبه همکاری و همراهی کردند، قدردانی کرد و گفت: این اقدام نشان داد که با همدلی، پیگیری مستمر و نگاه توسعهمحور میتوان بسیاری از مطالبات مردم را به نتیجه رساند.
شیخ یعقوب شمس، افزود: این اقدام، آغاز مسیری مثبت برای رفع دیگر مشکلات مردم مناطق آزاد است و در آینده نیز شاهد تسهیل هرچه بیشتر امور مرتبط با زندگی، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در این مناطق باشیم.
او خطاب به استاندار هرمزگان، گفت: مردم زمانی امیدوار میشوند که نتیجه پیگیری مطالبات خود را در عمل ببینند و امروز یکی از همان روزهایی است که ثمره همکاری مسئولان و صبوری مردم بهروشنی مشاهده میشود.
شیخ یعقوب شمس از خداوند متعال برای مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمتگزاران مردم و مسئولان استان هرمزگان، کیش و قشم، توفیق خدمت بیشتر و موفقیت روزافزون مسئلت کرد.