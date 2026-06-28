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فرمانده انتظامی استان از کشف انواع کالای قاچاق خارجی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در شهرستان شاهرود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید موسی حسینی گفت: ماموران انتظامی یکی از پاسگاههای ایست و کنترل در شهرستان شاهرود، حین اجرای طرح تشدید مقابله با کالای قاچاق به یک دستگاه کامیون که از محور مشهد عازم پایتخت بود مشکوک شدند و با رعایت موازین شرعی و قانونی خودرو مورد نظر را متوقف کردند.
وی افزود: پلیس در بازرسی خودرو، انواع کالای قاچاق شامل شکلات، قهوه، نوشیدنیهای غیر مجاز و ... به همراه تعدادی لوازم خانگی خارجی را کشف و ضبط کرد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: پرونده تشکیل و متهم در اختیار اداره تعزیرات قرار گرفت.