

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید موسی حسینی گفت: ماموران انتظامی یکی از پاسگاه‌های ایست و کنترل در شهرستان شاهرود، حین اجرای طرح تشدید مقابله با کالای قاچاق به یک دستگاه کامیون که از محور مشهد عازم پایتخت بود مشکوک شدند و با رعایت موازین شرعی و قانونی خودرو مورد نظر را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در بازرسی خودرو، انواع کالای قاچاق شامل شکلات، قهوه، نوشیدنی‌های غیر مجاز و ... به همراه تعدادی لوازم خانگی خارجی را کشف و ضبط کرد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: پرونده تشکیل و متهم در اختیار اداره تعزیرات قرار گرفت.