به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی در آیین افتتاح طرح ملی «حامی» گفت: این طرح با هدف تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان دوره ابتدایی، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، ارتقای عدالت آموزشی، بهبود کیفیت یادگیری، افزایش سطح یادگیری و جبران عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی، از ابتدای تابستان آغاز شده است.

وی افزود: طرح ملی «حامی» در بیش از ۴۰۰ پایگاه آموزشی در ۱۳ شهرستان به مدت 6 هفته برگزار می‌شود و کلاس‌های آموزشی آن در سه درس فارسی، ریاضی و علوم تجربی، برای دانش‌آموزانی که در ارزشیابی مستمر نتایج «نیازمند به تلاش بیشتر» یا «قابل قبول» کسب کرده‌اند، به صورت رایگان برگزار می شود.

رضایی با بیان اینکه اجرای این کلاس‌ها توسط مدیران و معلمان مدارس برنامه‌ریزی شده است، اضافه کرد: در این طرح، با بهره‌گیری از روش‌های آموزشی جبرانی، تلاش می‌شود ضعف‌های درسی دانش‌آموزان برطرف شده و آنان با آمادگی بیشتری سال تحصیلی آینده را آغاز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد مشارکت خانواده‌ها، خیرین آموزشی، نهادهای مردمی و افراد علاقه‌مند را در اجرای موفق این طرح مؤثر دانست و گفت: این گروه‌ها می‌توانند با تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیلی، تجهیزات آموزشی و امکانات رفاهی، نقش مهمی در استمرار تحصیل دانش‌آموزان کم‌برخوردار ایفا کنند.

میلاد نوشادی، معاون آموزش ابتدایی استان نیز در این آیین گفت: اجرای طرح ملی «حامی» علاوه بر افزایش انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان، در کاهش نرخ ترک تحصیل، به‌ویژه در مناطق محروم، و تحقق عدالت آموزشی نقش مؤثری خواهد داشت.

وی همچنین افزود: در طول سال تحصیلی، طرح «حامی» برای دانش‌آموزانی اجرا شد که نمرات آن‌ها در دروس فارسی، ریاضی و علوم در سطح «نیازمند تلاش» یا «قابل قبول» قرار داشت و این دانش‌آموزان تحت حمایت آموزشی مستمر قرار گرفتند.

به گفته معاون آموزش ابتدایی، نتایج ارزشیابی نوبت دوم نشان می‌دهد که بسیاری از این دانش‌آموزان موفق به کسب نتایج مطلوب شده‌اند. با این حال، آن دسته از دانش‌آموزانی که همچنان نیاز به حمایت دارند، در تابستان تحت پوشش آموزش‌های جبرانی قرار می‌گیرند.