به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، کمیسیون عالی ارتقاء تولید محتوای فضای مجازی کشور به منظور ادامه بررسی پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی تشکیل جلسه داد و بند‌های دیگری از این پیش نویس را بررسی و تصویب کرد.

سند تبلیغات تجاری از مجموعه اقدامات کلان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» است که براساس آن قرار است مجموعه اقدامات توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی مشخص شود. در این جلسه، ماده ۶ پیش نویس مربوط به اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول تصویب و بررسی مواد آخر درباره ضمانت اجرا و شاخص‌های ارزیابی، به جلسات آتی کمیسیون موکول شد.

براساس سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی متولی تدوین این سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و با نهایی شدن این سند، قرار است تبلیغات قانونمند در فضای مجازی توسعه یابد و منابع و اعتبارات تخصیص یافته به سمت تبلیغات مفیدتر هدایت شود.

گفتنی است؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان صدا و سیما، وزارت صمت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش خصوصی و ... نسبت به تهیه پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی اقدام کرده بود و مرجع تصویب و ابلاغ نهایی این سند، براساس سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، کمیسیون عالی ارتقاء تولید محتوای فضای مجازی کشور است.