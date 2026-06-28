سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه این روز را نماد شکست راهبردی جبهه نفاق و استکبار در برابر ایمان، عدالت و اراده خلل‌ناپذیر ملت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متن کامل بیانیه بدین شرح است:

هفتم تیر، یادآور جنایتی بزرگ و در عین حال نقطه عطفی الهام‌بخش در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ حادثه‌ای که مزدوران استکبار جهانی و منافقین کوردل با ترور ناجوانمردانه شهید بهشتی و ۷۲ تن ازیاران وفادار انقلاب و رهبری در سال ۱۳۶۰ ، در پی متوقف ساختن حرکت انقلاب بودند، اما خون پاک این شهیدان، نهال انقلاب را به درختی تنومند و استوار بدل ساخت و مسیر عزت، اقتدار و استقلال ایران اسلامی را هموارتر کرد.

این بیانیه با تجلیل از شخصیت والای شهید بهشتی (رئیس دیوان عالی کشور) به عنوان نماد عدالت، قانون‌مداری، بصیرت و استقامت، تأکید کرده است: امروز قوه قضائیه در استمرار راه آن شهید عالیقدر رسالتی خطیر در صیانت از حقوق ملت، مبارزه با فساد، دفاع از امنیت و تحکیم اعتماد عمومی بر عهده دارد؛ رسالتی که در شرایط حساس کنونی و در مقابله با توطئه‌ها، جنگ ترکیبی و شبکه‌های نفوذ دشمن، اهمیتی دوچندان یافته است.

این بیانیه ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و قدردانی از تلاش‌های رییس، مسئولان، قضات و کارکنان این دستگاه، بر ضرورت تداوم تحول، مردمی‌سازی عدالت، هوشمندسازی خدمات قضایی، برخورد قاطع و عادلانه با فساد و حمایت از حقوق شهروندان و اقامه‌ قسط در جامعه اسلامی تأکید و این رویکرد را زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی، اقتدار ملی و پیشرفت همه‌جانبه کشور دانسته است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان، با ادای احترام به مقام شامخ شهدای هفتم تیر و همه شهدای انقلاب و اقتدار ایران عزیز، توفیق روزافزون مسئولان و خدمتگزاران دستگاه قضایی را در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و پاسداری از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی با نصب‌العین قرار دادن توصیه های امام کبير انقلاب و قائد شهید امت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای(مد ظله العالی ) را از درگاه خداوند متعال طلب کرده است.