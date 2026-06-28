آذربایجان غربی نیازمند ۴ هزار میلیارد تومان برای احداث، تعمیر، تامین وسایل مسکونی و تجاری واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: هشت هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده در سومین دفاع مقدس در استان ارزیابی و با همیاری مردم تاکنون پنج هزار و ۲۱۷ مورد آن تکمیل پرونده شده‌اند.

علیرضا مقدم افزود: ۸۴ واحد مسکونی از این تعداد به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شده‌اند که با هماهنگی‌های لازم و کسب رضایت مالکین ۵۴ مورد آن از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آواربرداری شد. مقدم افزود: از این تعداد نیز ۳ واحد اکنون ساخت و ساز خود را آغاز کرده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین از نصب ۴۰۰۰ شیشه واحد‌های خسارت دیده جنگی در آذربایجان‌غربی خبرداد و گفت: شیشه‌های حدود چهار هزار واحد مسکونی و تجاری خسارت دیده از دوران سومین دفاع مقدس در استان نصب شده که بیشترین آن با ۹۹۰ مورد در ارومیه است و شهرستان‌های نقده، مهاباد و سردشت نیز پس از مرکز استان قرار دارند.