رئیس پلیس راه خوزستان از عملیاتی شدن طرح تشدید نظارت و اعمال قانون، برای خودرو‌های متخلف در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند گفت: به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد بازدارنده با تخلفات پرخطر جاده‌ای در محور‌های مواصلاتی استان ، نشستی با حضور علی بیرانوند، معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان برگزار شد.

وی با اشاره به موافقت معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان با تشدید اعمال قانون بر خودرو‌های متخلف در جاده‌های خوزستان گفت: این قوانین با توجه به اهمیت صیانت از جان شهروندان، حفظ حقوق عامه، کاهش تصادفات فوتی و جرحی، جلوگیری از تخریب زیرساخت‌های راه و ارتقای امنیت ترافیکی در محور‌های مواصلاتی استان اجرا می‌شود.

سرهنگ حسنوند افزود: از این پس خودرو‌هایی که با سرعت بحرانی ۳۰ کیلومتر بیشتر از حدمجاز تردد کنند ۵ روز توقیف می‌شوند و راننده برای تست سلامت به بهداری فراجای خوزستان معرفی می‌شود.

وی گفت: همچنین توقیف وانت بار‌هایی که در قسمت بار مسافر حمل کنند به مدت سه روز، و کامیون‌های حمل بار با اضافه تناژ به مدت ۵ روز از دیگر قوانینی است که برای متخلفان اعمال می‌شود.

حسنوند افزود: رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی نیز در صورت اقدام به تخلفات حادثه ساز ضمن اعمال قانون به بهداری فراجای خوزستان جهت تست سلامت و بررسی در کمیسیون‌های مربوطه معرفی می‌شوند.