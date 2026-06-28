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رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از راهاندازی صندوق سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر و آغاز عملیات اجرایی چند طرح نیروگاه بادی همزمان با برگزاری کنفرانس و نمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و این رویداد را نقطه آغاز مشارکت گستردهتر مردم در توسعه نیروگاههای انشعابی کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن طرزطلب، در نشست بررسی اهداف و سیاستهای کنفرانس و نمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر با اشاره به برنامههای این رویداد اظهار کرد: همزمان با برگزاری این کنفرانس در انتهای تیرماه، دو اتفاق مهم در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کشور رقم خواهد خورد.
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، نخستین رویداد را راهاندازی صندوق سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: در قالب این صندوق، ۵۰۰ مگاوات نیروگاه برای مشارکت مردم و صنایع عرضه خواهد شد تا امکان سرمایهگذاری در طرحهای تجدیدپذیر برای عموم فراهم شود.
طرزطلب با بیان اینکه تمامی اقدامات اجرایی این طرح انجام شده است، ابراز امیدواری کرد این صندوق بهصورت رسمی در روز برگزاری کنفرانس فعالیت خود را آغاز کند.
معاون وزیر نیرو همچنین از آغاز عملیات اجرایی چند طرح نیروگاه بادی خبر داد و افزود: در این رویداد، تعدادی از طرحهای بادی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با حمایت ساتبا کلنگزنی خواهند شد.
وی با اشاره به آغاز عملیات احداث نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی در منطقه میلنادر گفت: همچنین عملیات اجرایی یک نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی در منطقه خواف نیز توسط بخش خصوصی و با حمایت ساتبا آغاز میشود.
معاون وزیر نیرو از پیگیری طرح بزرگ نیروگاه بادی ۶۵۰ مگاواتی در منطقه میلنادر نیز خبر داد و اظهار کرد: در صورت فراهم شدن تمهیدات لازم از سوی بانک مرکزی، عملیات اجرایی این طرح بزرگ بخش خصوصی نیز آغاز خواهد شد.
طرزطلب با تشریح اهداف برگزاری کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه نیروگاههای انشعابی با مشارکت مردم را یکی از محورهای اصلی این رویداد دانست و گفت: هدف از برگزاری این کنفرانس، تبیین مسیر حرکت ساتبا برای بهرهگیری از ظرفیت سرمایههای مردمی در توسعه نیروگاههای انشعابی است.
وی تاکید کرد: این کنفرانس سرآغازی برای تقویت مشارکت مردمی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود و این رویکرد صرفاً به جذب منابع مالی محدود نمیشود، بلکه بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی برنامههای ساتبا دنبال خواهد شد.
رئیس ساتبا با اشاره به ضرورت توسعه نیروگاههای انشعابی برای عبور از چالشهای بخش انرژی تصریح کرد: توسعه این نیروگاهها با مشارکت مردم و بخش خصوصی یکی از مهمترین راهکارهای برونرفت از شرایط فعلی صنعت انرژی کشور است و برگزاری این کنفرانس میتواند مسیر سیاستگذاری و اجرای برنامهها را شفافتر کند.
وی در پایان با تاکید بر حمایت دولت از سرمایهگذاران این حوزه گفت: هیچگونه نگرانی در زمینه تامین مالی نیروگاههای انشعابی وجود ندارد و سرمایهگذاران میتوانند با اطمینان خاطر در این بخش ورود کنند. امیدواریم این کنفرانس زمینه مشارکت هرچه گستردهتر مردم در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم سازد.