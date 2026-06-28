



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علیرضا دلیری گفت: در اجرای بیست و هشتمین مرحله طرح آرامش در شهر با خرده فروشان مواد مخدر، معتادان متجاهر برخورد شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت:ماموران انتظامی استان در راستای پاسخگویی به این طرح تعداد ۴۱ نفر قاچاقچی و خرده فروش را دستگیر، مقدار ۲۷۳کیلواز انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۴ دستگاه خودرو، موتورسیکلت در این راستا توقیف و همچنین تعداد ۷۰۰ نفر معتاد متجاهر در این طرح جمع آوری و پس از غربالگری تعدادی از آنها به مراکز ماده ۱۶ تحویل داده گردیدند.