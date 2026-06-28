مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل، از آماده‌باش کامل نیروهای امدادی در پی هشدارهای هواشناسی و وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در چند شهرستان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ایرج آقایی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل ، با بیان این مطلب اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر از نخستین لحظات حادثه در مناطق درگیر حضور یافته و عملیات تخلیه منازل و انتقال ساکنان به نقاط امن با سرعت انجام شد.

وی با اشاره به وضعیت شهرستان‌ها افزود: در شهرستان مشکین‌شهر سه تیم عملیاتی اعزام شد و امدادگران موفق شدند ۳۵ باب منزل مسکونی را تخلیه کنند.

آقایی ادامه داد: در شهرستان پارس‌آباد نیز دو تیم عملیاتی وارد عمل شدند و ۲ باب منزل مسکونی از آب‌گرفتگی تخلیه شد.

به گفته مدیرعامل هلال‌احمر اردبیل، در شهرستان بیله‌سوار نیز سه تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام و امدادگران ۷ باب منزل مسکونی را تخلیه کردند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مردم به هشدار‌های هواشناسی و رعایت نکات ایمنی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا نیاز به کمک، می‌توانند با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند. این شماره به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم است.