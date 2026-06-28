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رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه از پلمپ یک واحد صنعتی متخلف به دلیل خرید، فروش، حمل و نگهداری سوخت خارج از ضوابط تعیینشده دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی متو گفت: در پی گزارشهای دریافتی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و نظارتی، یک واحد صنعتی که به صورت غیرقانونی اقدام به خرید، فروش، حمل و نگهداری سوخت خارج از شبکه رسمی و ضوابط تعیینشده دولت میکرد، شناسایی شد.
وی افزود: این واحد با همکاری پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه شهرستان فیروزکوه مورد بازرسی قرار گرفت و با توجه به تخلفات صورتگرفته، محل مذکور پلمپ شد.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه گفت: پرونده این واحد متخلف جهت رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است و برخورد با هرگونه تخلف در حوزه عرضه و توزیع سوخت خارج از ضوابط قانونی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
متو تأکید کرد: با افرادی که در حوزه قاچاق و عرضه غیرقانونی فرآوردههای سوختی فعالیت داشته باشند، مطابق قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و دستگاههای نظارتی به صورت مستمر بر این موضوع نظارت دارند.