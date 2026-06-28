به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از توزیع بیش از ۸۱ هزار تن نهاده اساسی دام و طیور در استان طی فصل بهار ۱۴۰۵ از طریق سامانه «بازارگاه» خبر داد و گفت: استفاده از این سامانه موجب افزایش شفافیت، حذف واسطه‌ها و تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌های مورد نیاز شده است.

حبیبالله نامداری افزود: بر اساس داده‌های استخراج شده از سامانه بازارگاه، در این مدت ۲۸ هزار و ۴۳۱ تن جو، ۳۷ هزار و ۷۸۰ تن ذرت و ۱۵ هزار و ۴۹۰ تن کنجاله سویا توسط بهره‌برداران حوزه دام و طیور خریداری شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع و باکیفیت نهاده‌ها برای جلوگیری از نوسانات بازار افزود: تأمین خوراک دام و طیور یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

نامداری گفت:: در فصل بهار امسال تلاش‌هایی برای حذف واسطه‌ها و ایجاد شفافیت در فرآیند توزیع از طریق سامانه بازارگاه انجام شد که نتایج مثبت آن در آمار خرید بهره‌برداران به‌خوبی قابل مشاهده است.

وی بیان کرد: استفاده از سامانه بازارگاه علاوه بر افزایش سرعت و شفافیت در فرآیند خرید نهاده‌ها، از بروز هرگونه ناهماهنگی در توزیع جلوگیری کرده است.

نامداری افزود:هدف از توسعه این سامانه اطمینان از رسیدن نهاده‌ها به دست مصرف‌کنندگان واقعی و عرضه آن‌ها با قیمت مصوب است.