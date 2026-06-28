توزیع بیش از ۸۱ هزار تن نهاده دامی در لرستان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: بیش از ۸۱ هزار تن نهاده دامی امسال از طریق سامانه بازارگاه در استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از توزیع بیش از ۸۱ هزار تن نهاده اساسی دام و طیور در استان طی فصل بهار ۱۴۰۵ از طریق سامانه «بازارگاه» خبر داد و گفت: استفاده از این سامانه موجب افزایش شفافیت، حذف واسطهها و تسهیل دسترسی بهرهبرداران به نهادههای مورد نیاز شده است.
حبیبالله نامداری افزود: بر اساس دادههای استخراج شده از سامانه بازارگاه، در این مدت ۲۸ هزار و ۴۳۱ تن جو، ۳۷ هزار و ۷۸۰ تن ذرت و ۱۵ هزار و ۴۹۰ تن کنجاله سویا توسط بهرهبرداران حوزه دام و طیور خریداری شده است.
وی با تأکید بر اهمیت تأمین بهموقع و باکیفیت نهادهها برای جلوگیری از نوسانات بازار افزود: تأمین خوراک دام و طیور یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
نامداری گفت:: در فصل بهار امسال تلاشهایی برای حذف واسطهها و ایجاد شفافیت در فرآیند توزیع از طریق سامانه بازارگاه انجام شد که نتایج مثبت آن در آمار خرید بهرهبرداران بهخوبی قابل مشاهده است.
وی بیان کرد: استفاده از سامانه بازارگاه علاوه بر افزایش سرعت و شفافیت در فرآیند خرید نهادهها، از بروز هرگونه ناهماهنگی در توزیع جلوگیری کرده است.
نامداری افزود:هدف از توسعه این سامانه اطمینان از رسیدن نهادهها به دست مصرفکنندگان واقعی و عرضه آنها با قیمت مصوب است.