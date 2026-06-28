پخش زنده
امروز: -
ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ، ﺩﺭﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﺯ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ هفتم تیر ﺗﺎ روز ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ دهم تیر ادامه دارد و نیازمند نکات خودمراقبتی و بهداشتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، با توجه به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ، در این شرایط باید مردم نکاتی را در مقابل این پدیده رعایت کنند تا میزان آسیب به سلامت مردم جامعه به واسطه بروز گرد غبار به صفر و یا حداقل برسد.
خانی گفت: براساس شیوه نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار، مردم را در هنگام بروز گرد و غبار به سه دسته تقسیم کرده و برای کاستن از اثرات آلودگی ناشی از گرد و غبار برای هر یک از آنها کنشهای متفاوتی را تعریف کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی افزود: افرادی که در مکانهای سربسته مانند خانه حضور دارند باید تا حد امکان در خانه بمانند، درها و پنجرهها را ببندند، در صورت نیاز از درزگیر استفاده کنند، روی کولرهای آبی را بپوشانند، دریچههای تهویه مطبوع را تمیز کنند، از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنند، آب بنوشند، گزارشهای هواشناسی را دنبال کنند، برای عکاسی و فیلمبرداری به پشت بام یا نقاط مرتفع نروند، وسایلی که احتمال می رود به سبب وزش باد شدید به خیابان پرت شوند را مهار کرده و یا در جای امن نگاه دارند.
خانی افزود: افرادی که در مکانهای باز مانند خیابانها حضور دارند باید در صورت امکان از توفان دوری کنند، برای در امان ماندن از وسایلی که به هوا پرت شدهاند، به مکان سربسته بروند، بینی و دهان خود را با ماسک یا پارچه نمناک بپوشانند، از فعالیت در فضای باز خودداری کنند، به خصوص اگر مبتلا به آسم، دیابت یا بیماریهای مرتبط با تنفس هستند، از ورزش خودداری کنند، آب بنوشند، از تابلوهای شهری فاصله بگیرند، از درختان بزرگ و کهنسال فاصله بگیرند، خودروی خود را زیر تابلوهای بزرگ شهری و درختان کهنسال پارک نکنند، کارهای ساختمانی را موقتا تعطیل کنند، روی تپههای خاک آب بپاشند، از نقاط بلند که احتمال پرتاب شدن وجود دارد، مانند اسکلت ساختمان و داربست سریع پایین بیایند.
خانی گفت: افرادی که در جادهها حضور دارند مانند رانندگان که باید اگر میتوانند از آن دوری کنند و وارد منطقه توفان گرد و غبار نشوند، در صورت دیدن توفان گردوغبار از راندن در آن خودداری کنند، وسیله نقلیه خود را تا حد امکان از جاده بیرون کشیده و تا گذر طوفان بایستند، چراغها را خاموش کرده و ترمز دستی را بکشند، پای خود را از روی پدال ترمز بردارند و مطمئن شوند که چراغهای عقب خاموش هستند، وقتی خارج از جاده پارک میکنند، مطمئن شوند که همه چراغها خاموش هستند، اگر نمیتوانند از جاده خارج شوند: با سرعت متناسب با دیدی که دارند حرکت کنند، تمام چراغها را روشن کنند و گاهی بوق بزنند، از خط مرکزی رنگ شده در وسط جاده به عنوان راهنما بهره ببرند.
به گفته وی در اولین فرصت با یافتن مکانی امن، از جاده خارج شده و تا فروکش کردن توفان در آنجا بایستند، شرایط را از طریق تلفن به پلیس راهور، امداد و نجات و راهداری اطلاع دهند تا میزان آسیب به واسطه بروز گرد غبار را به حداقل برسانند.