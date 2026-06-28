به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی گفت: با هدف خدمت رسانی مناسب به شهروندان و سرعت بخشی در روند خدمات اورژانس پیش بیمارستانی، ساخت پایگاه فوریت‌های پزشکی روستای گچ گرسای شهرستان لالی آغاز شد.

دکتر رضا جباری با اشاره به اینکه این پایگاه اورژانس ۱۱۵ در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر مربع ساخته می‌شود، افزود: پیش بینی می‌شود این طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.