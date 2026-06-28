در هفته منتهی به ۵ تیر ۱۴۰۵، ۳ هزار و ۷۵۷ خریدار در بستر بورس کالا سیمان خریدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفته منتهی به ۵ تیر ۱۴۰۵، استان‌های تهران با ۹۲ هزار و ۳۸۰ تن، اصفهان با ۶۲ هزار و ۷۷۰ تن و فارس با ۶۲ هزار تن در صدر جدول حجم خرید سیمان از بورس کالا قرار گرفتند.

بالاترین تعداد مشتریان به ترتیب به استان‌های آذربایجان غربی با ۴۲۸ خریدار، استان فارس با ۳۵۷ خریدارو کرمانشاه با ۲۸۴ خریدار اختصاص داشت.

ورود سیمان به بورس کالا، ساختار توزیع این محصول را متحول کرده و دسترسی عادلانه و شفاف‌تری را برای مصرف‌کنندگان فراهم آورده است. این تحول موجب شده مصرف‌کنندگان به صورت عادلانه‌تر به سیمان دسترسی پیدا کنند. افزایش شفافیت از دیگر آثار این اقدام است.