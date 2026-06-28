علی اصغر فریدنیا، هنرمند فلزکاری است که با استفاده از مفتول‌های فلزی آثار هنری خلق می‌کند.

جان بخشی به مفتول های فلزی به همت هنرمند همدانی

جان بخشی به مفتول های فلزی به همت هنرمند همدانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاد فریدنیا که ابتدا به کار ساخت در و پنجره اشتغال داشته است، از سال ۸۰ آغاز به ساخت مجسمه، سردیس و تندیس کرده است و اکنون با توسعه‌ کارش تابلو‌های خطاطی را از فلز تراشیده آنها را ماندگار می‌کند.

فریدنیا می‌گوید: کار‌های من هیچکدام ریخته گری نیستند و با تراش یا جوش دادن ساخته می‌شوند.

از جمله کار‌های او ساخت در‌های ظریف فلزیِ چوب نما، برای مساجد، تُنگ برای حرم امام رضا، ظروف تزیینی و مجسمه برای هتل‌ها را می‌توان نام برد.

تاکنون ۱۰ اثر از او به ثبت ملی رسیده و از ویژگی‌های کار او دوام هنرش و ماندن برای نسل‌های آینده است.

نمایشگاه آثار استاد در دانشگاه فنی و حرفه‌ای با استقبال دانشجویان رو‌به‌رو شده است و می‌تواند زمینه‌ ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد.