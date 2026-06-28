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علی اصغر فریدنیا، هنرمند فلزکاری است که با استفاده از مفتولهای فلزی آثار هنری خلق میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، استاد فریدنیا که ابتدا به کار ساخت در و پنجره اشتغال داشته است، از سال ۸۰ آغاز به ساخت مجسمه، سردیس و تندیس کرده است و اکنون با توسعه کارش تابلوهای خطاطی را از فلز تراشیده آنها را ماندگار میکند.
فریدنیا میگوید: کارهای من هیچکدام ریخته گری نیستند و با تراش یا جوش دادن ساخته میشوند.
از جمله کارهای او ساخت درهای ظریف فلزیِ چوب نما، برای مساجد، تُنگ برای حرم امام رضا، ظروف تزیینی و مجسمه برای هتلها را میتوان نام برد.
تاکنون ۱۰ اثر از او به ثبت ملی رسیده و از ویژگیهای کار او دوام هنرش و ماندن برای نسلهای آینده است.
نمایشگاه آثار استاد در دانشگاه فنی و حرفهای با استقبال دانشجویان روبهرو شده است و میتواند زمینه ای برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید باشد.