به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیدمحسن میرحسینی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: با توجه به تقاضا و استقبال گسترده مسافران از مسیر پروازی رشت – آستراخان روسیه، این پرواز پس از مدتی وقفه، از ساعت ۱۳ امروز، ۷ تیر ۱۴۰۵، به صورت منظم و برنامه‌ای برقرار شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز‌های این مسیر هر هفته در روز‌های یکشنبه انجام می‌شود و مسافران می‌توانند از این ظرفیت برای سفر به شهر آستراخان روسیه بهره‌مند شوند.

مدیرعامل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت با اشاره به پرواز‌های خارجی این فرودگاه، گفت: در حال حاضر پرواز‌های منظم و برنامه‌ای فرودگاه رشت به مقاصد بین‌المللی بغداد و استانبول برقرار است و راه‌اندازی دوباره مسیر آستراخان به عنوان سومین مسیر پرواز بین‌المللی با هدف توسعه ارتباطات هوایی گیلان با دیگر کشور‌ها برقرار شده است.

سیدمحسن میرحسینی با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای برقراری پرواز به دیگر مقاصد بین‌المللی در دستور کار قرار دارد، افزود: به زودی تعداد پرواز‌های داخلی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به ۹۰ سورتی و پرواز خارجی از این فرودگاه به ۱۴ سورتی خواهد رسید.

فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت که در سال ۱۳۴۷ تاسیس شده، با علامت اختصاری (OIGG) در کتاب هوانوردی دنیا به ثبت رسیده است.

این فرودگاه به مساحت ۲۲۰ هکتار، در ۷ کیلومتری شمال غربی شهر رشت، مرکز استان گیلان و سومین شهر گردشگرپذیر ایران قرار گرفته و یکی از بهترین فرودگاه‌های ایران به شمار می‌رود.

فرودگاه بین المللی رشت دارای موقعیت ارتباطی ممتازی به لحاظ قرارگیری در حاشیه دریای کاسپین و مسیر راهبردی شمال - جنوب واقع شده است.

فاصله این فرودگاه تا منطقه آزاد انزلی ۱۵ کیلومتر است.