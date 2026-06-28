به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اولویت و دغدغه کمیسیون اجتماعی مجلس در پیگیری مطالبات بازنشستگان، گفت: درخصوص مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی دوشنبه هفته گذشته (اول تیرماه) جلسه‌ای با دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی، با دعوت از سه نفر از بازنشستگان کانون عالی استان‌ها ترتیب دادیم و در این جلسه مطالبات بازنشستگان که مربوط به سایر مزایا، نظیر حق اولاد و حق مسکن و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و موضوعات دیگر مرتبط به بازنشستگان صندوق کشوری مطرح و بحث و بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از بحث و بررسی و ارائه گزارش و پاسخ از سوی معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، درخصوص اقداماتی که انجام شده است، درخصوص مبنا و ملاک صدور احکام سال جاری بازنشستگان یک موضوع تقریبا مورد توافق قرار گرفت و آن هم اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان براساس مدل ۲ سال گذشته است؛ یعنی به‌نوعی توافق بر این شد سازمان تامین اجتماعی در این خصوص اقدام کنند و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق مانند سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰ انجام بگیرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: درخصوص سایر موضوعات همچنان بحث ادامه دارد. هم صندوق و هم به وزارت کار به نوعی استدلالشان بر این است که آنچه مقرر شده مطابق قانون بوده و حق و حقوقی از بازنشستگان عزیز کسر نشده؛ اما با توجه به مجموع شرایط موجود نظر کمیسیون اجتماعی بر این است که باید بتوانیم به لحاظ شرایط تورمی کشور تا جایی که مقدور است هم سازمان تامین اجتماعی و هم وزارت کار و دولت در حق این بازنشستگان مساعدت داشته باشند؛ بنابراین درخصوص متناسب‌سازی اقدام لازم انجام خواهد شد و در خصوص سایر موارد هم پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.