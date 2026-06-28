نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، گفت: تردد خودرو‌های پلاک کیش و قشم در استان، گامی مهم برای توسعه هرمزگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد جباری، با قدردانی از رئیس‌جمهور، استاندار هرمزگان و مسئولان مناطق آزاد، آغاز تردد خودرو‌های پلاک کیش و قشم در حوزه استانی را اقدامی مهم در پاسخ به مطالبه دیرینه مردم و زمینه‌ساز رونق اقتصادی، گردشگری و تسهیل رفت‌وآمد در هرمزگان دانست.

او افزود: نخستین اجتماع بزرگ پس از جنگ تحمیلی سوم در کیش را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم آغازگر فصل تازه‌ای از پیشرفت و همدلی باشد.

جباری با قدردانی از رئیس‌جمهور، خاطرنشان کرد: تحقق تردد خودرو‌های پلاک کیش و قشم در سطح استان، حاصل نگاه ویژه دولت به توسعه استان هرمزگان و تفویض بخشی از اختیارات به استانداران است و از همان آغاز فعالیت دولت، یکی از مهم‌ترین درخواست‌های مردم و نمایندگان هرمزگان، فراهم شدن امکان تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد در حوزه استانی بود و امروز به نتیجه رسید.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز مردم استان از این تصمیم خوشحال هستند، زیرا علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد، استفاده از خودرو‌های باکیفیت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نیز امکان‌پذیر می‌شود.

او با اشاره به محدود بودن اجرای طرح تا پایان شهریور، خواستار گسترش آن به استان‌های همجوار شد و افزود: بسیاری از مردم هرمزگان برای امور مختلف به استان‌های همسایه، به‌ویژه فارس، سفر می‌کنند و انتظار می‌رود این امکان در آینده به چند استان همجوار نیز تسری یابد.

احمد جباری از تلاش‌های محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کیش، قدردانی کرد و گفت: سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در روز‌های دشوار جنگ، کیش را ترک نکردند و نقش مهمی در حفظ پویایی اقتصادی کیش داشتند.

او برقراری پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی کیش را از اقدامات مهم در دوران پس از جنگ دانست و افزود: اقتصاد کیش بر پایه گردشگری است و برقراری دوباره پروازها، نقش مهمی در جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی و بازگشت رونق به جزیره دارد و امیدواریم پرواز‌های بندرعباس و قشم نیز هرچه سریع‌تر برقرار شود.

احمد جباری با قدردانی از استاندار هرمزگان، نقش مدیریت استان در دوران جنگ را مؤثر توصیف کرد و گفت: با همکاری نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، قضایی و حضور آگاهانه و انقلابی مردم، استان هرمزگان با موفقیت از شرایط سخت جنگ عبور کرد.

او تأکید کرد: هم‌افزایی میدان، مردم و دیپلماسی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت و امروز نیز باید با همین وحدت و همدلی، مسیر توسعه استان و تحقق مطالبات مردم ادامه یابد.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دولت، استانداری، سازمان‌های مناطق آزاد و نمایندگان مجلس، دامنه اجرای این طرح گسترش یابد و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های مناطق آزاد فراهم شود.